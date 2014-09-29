На ближайшей экзопланете есть жизнь21 декабря в 12:31
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Растительная.
Известный испанский астроном Гиллем Англада-Эскуде уверен, что на планете Проксима b есть лед, облака и растительность. Все это возможно благодаря благоприятной температуре на поверхности – около нуля градусов по Цельсию. А сама планета, по его мнению, покрыта океаном. Об этом исследователь рассказал испанским СМИ.
Ранее Англада-Эскуде попал в список десяти ученых, внесших наибольший вклад в науку в 2016 году по версии издания Nature, сообщает "Уралинформбюро". Планета Проксима b – ближайшая из известных экзопланет, она вращается вокруг красного карлика Проксима Центавры всего в 4,22 световых годах от нас. Планета весит в 1,3 раза больше, чем Земля. Год на ней длится всего 11 суток.
Англада-Эскуде настаивает на необходимости отправить к Проксима b зонд.
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