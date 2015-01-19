Старообрядцам подарили землю в центре Екатеринбурга21 декабря в 12:20
- Текст
С Австрийской церковью.
Министерство по управлению госимуществом Свердловской области передало в собственность Русской православной старообрядческой церкви 2 земельных участка в центре Екатеринбурга. Расположенные на улице Розы Люксембург наделы общей площадью 1865 квадратных метров достались религиозной организации бесплатно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.
На этих участках расположены Дом и церковь Троицкая общества старообрядцев (Австрийская церковь), построенная на рубеже 18-19 веков.
Изначально это была усадьба купца Баландина. Позже владельцем здания стал купец-старовер Семен Янин, который в начале 1880-х передал усадьбу старообрядческой общине. В последние годы в здании квартировал областной противотуберкулезный диспансер.
Ранее региональные власти пытались сбыть объект с рук, а ЗАО "Чусовское озеро", возводившее неподалеку крупный жилой комплекс, предлагало его снести. Однако общественникам удалось отстоять здание.
Следует отметить, что во второй половине 2016 года Русской православной старообрядческой церкви Екатеринбурга также на безвозмездной основе было передано здание храма на Школьников, 1.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.
-
19 января 2015 в 12:52
На екатеринбургской Ботанике построят первый храм
При поддержке МУГИСО.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев