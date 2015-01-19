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Старообрядцам подарили землю в центре Екатеринбурга21 декабря в 12:20

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С Австрийской церковью.

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области передало в собственность Русской православной старообрядческой церкви 2 земельных участка в центре Екатеринбурга. Расположенные на улице Розы Люксембург наделы общей площадью 1865 квадратных метров достались религиозной организации бесплатно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

На этих участках расположены Дом и церковь Троицкая общества старообрядцев (Австрийская церковь), построенная на рубеже 18-19 веков.

Изначально это была усадьба купца Баландина. Позже владельцем здания стал купец-старовер Семен Янин, который в начале 1880-х передал усадьбу старообрядческой общине. В последние годы в здании квартировал областной противотуберкулезный диспансер.

Ранее региональные власти пытались сбыть объект с рук, а ЗАО "Чусовское озеро", возводившее неподалеку крупный жилой комплекс, предлагало его снести. Однако общественникам удалось отстоять здание.

Следует отметить, что во второй половине 2016 года Русской православной старообрядческой церкви Екатеринбурга также на безвозмездной основе было передано здание храма на Школьников, 1.

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