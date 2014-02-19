☃️❄️💨У каждого жителя Сургута , должна быть эта фотка ! Передаю эстафету 😂 @anastasiya_moon @yuldashevaliana @olga_sakhnovskaya #итдитп #instalike #сургут #мороз #холода #этороссиядетка #russia #шапкаушанка #минус51 #rus #winter #frost #like4like #декабрь #суровыеморозы #зимахолода #брр #согрейся #валенки #скороновыйгод #NewYearsissoon
Минус 66: уральцы продолжают морозную перекличку21 декабря в 12:25
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Соцсети засыпали студеными скриншотами.
Жители севера Урала не могут прийти в себя от морозного шока. Они перекидываются страшными цифрами, установившимися на градусниках, в соцсетях, передает "Уралинформбюро".
Рекорд принадлежит Ямалу, где 52-градусный мороз ощущается как все минус 66.
Фото: Данил Проничкин, "ВКонтакте"
Чуть тепле в Югре. В Сургуте, Мегионе и Пыть-Яхе установился морозный полтинник.
Фото: Мария Поворова, "ВКонтакте"
#Край ты мой суровый, край ты #мой родной!!! Вести из северной столицы: "Вот такой должна быть зима!😂" -говорю Вам я, хотя +3 меня тоже вполне устраивает🙈Я вот думаю, что с нами будет по приезду домой😅🤔? #холодно #зима #севернаязима #мороз и #солнце #питер #городнаневе #saintpetersburg #vscorussia #vscospb #vsco #vscocam #инстамама #happynewyears #новыйгод
Нефтеюганские минус 52 тянут на 60.
Гораздо вольготнее чувствуют себя жители Тобольска, где с утра было "всего-то" 42 градуса ниже нуля.
Фото: Дмитрий Бурдин, "ВКонтакте"
"А как повезло вам?" - вопрошают екатеринбуржцы в 39 ниже нуля.
Фото: Андрей Юрич, "ВКонтакте"
В Шадринске Дед Мороз расщедрился лишь на минус 37.
В Зауралье холодно... . Не замерзайте, друзья! . . #утро #бодроеутро #вкусноиполезно #любойгородроссии #доброеутро #настроение #кофе #чай #инстаграм_порусски #инста #инстатаг #улыбка #фото #фотография #россия #шадринск #регион45 #зауралье #холод #мороз
Челябинск _34
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo1955650_456240098%2Falbum1955650_00%2Frev
саратов -22
https://www.instagram.com/p/BORHJpvBeVj/?tagged=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
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В Челябинске и того меньше.
ФОТО: Наташа Баймакова, "ВКонтакте"
Насмешкой на этом фоне смотрятся жалобы ростовчан на 16-градусный мороз.
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Мне вчерась надо было из дома выйти по делам. Утром глянула, ё-моё, -37, не захотела вылезать, потом смотрю, потихоньку градусник полез вверх, дождалась -35 и спокойненько так вышла из дома. А что? Мне даже понравилось, я так активно передвигалась, не замёрзла, единственное что заметила, так это то, что подошвы ног стали подмерзать, несмотря на то, что не стояла, а шла активным шагом. Ну, надела на себя ещё одну жилетку вязаную, а так, обычная одежда, и даже не шуба, а куртка на синтепоне. Так что, господа товарищи, двигаться надо на холоде как можно активнее, тогда и мороз нипочём, ну или совсем нипочём, ну так, по-дешёвке продаётся...хи-хи, его можно победить. А вот дома сидеть в неотапливаемом помещении в холод-это, конечно, кирдык.ответить
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