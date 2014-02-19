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Минус 66: уральцы продолжают морозную перекличку21 декабря в 12:25

Соцсети засыпали студеными скриншотами.

Жители севера Урала не могут прийти в себя от морозного шока. Они перекидываются страшными цифрами, установившимися на градусниках, в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Рекорд принадлежит Ямалу, где 52-градусный мороз ощущается как все минус 66.

Фото: Данил Проничкин, "ВКонтакте"

Чуть тепле в Югре. В Сургуте, Мегионе и Пыть-Яхе установился морозный полтинник.

Фото: Мария Поворова, "ВКонтакте"

Нефтеюганские минус 52 тянут на 60.

Гораздо вольготнее чувствуют себя жители Тобольска, где с утра было "всего-то" 42 градуса ниже нуля.

Фото: Дмитрий Бурдин, "ВКонтакте"

"А как повезло вам?" - вопрошают екатеринбуржцы в 39 ниже нуля.

Фото: Андрей Юрич, "ВКонтакте"

В Шадринске Дед Мороз расщедрился лишь на минус 37.

В Зауралье холодно... . Не замерзайте, друзья! . . #утро #бодроеутро #вкусноиполезно #любойгородроссии #доброеутро #настроение #кофе #чай #инстаграм_порусски #инста #инстатаг #улыбка #фото #фотография #россия #шадринск #регион45 #зауралье #холод #мороз

Фото опубликовано 🍒Ирина (@mas_irinastar) Дек 20 2016 в 9:13 PST

Челябинск _34

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo1955650_456240098%2Falbum1955650_00%2Frev

саратов -22

https://www.instagram.com/p/BORHJpvBeVj/?tagged=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7

https://www.instagram.com/p/BORIPSyjKVV/?tagged=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7

В Челябинске и того меньше.

ФОТО: Наташа Баймакова, "ВКонтакте"

Насмешкой на этом фоне смотрятся жалобы ростовчан на 16-градусный мороз.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
а вот так ощущается 21 декабря в 12:38

Мне вчерась надо было из дома выйти по делам. Утром глянула, ё-моё, -37, не захотела вылезать, потом смотрю, потихоньку градусник полез вверх, дождалась -35 и спокойненько так вышла из дома. А что? Мне даже понравилось, я так активно передвигалась, не замёрзла, единственное что заметила, так это то, что подошвы ног стали подмерзать, несмотря на то, что не стояла, а шла активным шагом. Ну, надела на себя ещё одну жилетку вязаную, а так, обычная одежда, и даже не шуба, а куртка на синтепоне. Так что, господа товарищи, двигаться надо на холоде как можно активнее, тогда и мороз нипочём, ну или совсем нипочём, ну так, по-дешёвке продаётся...хи-хи, его можно победить. А вот дома сидеть в неотапливаемом помещении в холод-это, конечно, кирдык.

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