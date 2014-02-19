Соцсети засыпали студеными скриншотами.

Жители севера Урала не могут прийти в себя от морозного шока. Они перекидываются страшными цифрами, установившимися на градусниках, в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Рекорд принадлежит Ямалу, где 52-градусный мороз ощущается как все минус 66.

Фото: Данил Проничкин, "ВКонтакте"

Чуть тепле в Югре. В Сургуте, Мегионе и Пыть-Яхе установился морозный полтинник.

Фото: Мария Поворова, "ВКонтакте"

Нефтеюганские минус 52 тянут на 60.

Гораздо вольготнее чувствуют себя жители Тобольска, где с утра было "всего-то" 42 градуса ниже нуля.

Фото: Дмитрий Бурдин, "ВКонтакте"

"А как повезло вам?" - вопрошают екатеринбуржцы в 39 ниже нуля.

Фото: Андрей Юрич, "ВКонтакте"

В Шадринске Дед Мороз расщедрился лишь на минус 37.

В Челябинске и того меньше.

ФОТО: Наташа Баймакова, "ВКонтакте"

Насмешкой на этом фоне смотрятся жалобы ростовчан на 16-градусный мороз.