Задержка превысила 14 часов.

Пассажиры авиакомпании Azur Air, лайнер которой выкатился за пределы ВПП в Кольцово, в 11.26 вылетели в Пхукет. Задержка превысила 14 часов.

Самолет должен был подняться в небо 20 декабря в 21.20. Однако вылет неоднократно откладывался вплоть до часа ночи. При разгоне Boeing 767 экстренно затормозил и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, члены экипажа услышали справа хлопок, сработал датчик отказа двигателя. На борту находилось 335 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал, передает "Уралинформбюро".

Из-за инцидента екатеринбургский аэропорт не работал с 1.00 до 4.30 – сотрудникам воздушной гавани пришлось отбуксировать лайнер.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку.