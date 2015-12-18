Бешеная кошка посадила челябинцев на карантин21 декабря в 13:21
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Хозяйка чудом не заболела.
Волонтер из Челябинска приютила у себя дома бездомную кошку, больную бешенством - теперь весь Калининский район города на карантине. Сама любительница животных чудом не заболела.
Санврачи принимают срочные меры, чтобы не допустить распространения инфекции, сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора.
Горожанам советуют остерегаться беспризорных собак и кошек, быть осторожными с грызунами и лесными обитателями: лисами, белками, енотами.
Стоит напомнить, что бешенство – смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Заражение людей происходит при укусах, царапинах, ослюнении, при уходе за больными животными, снятии шкур и разделке туш. Инкубационный период составляет 1–3 месяца. При любых подозрениях на инфекцию следует обращаться в травмпункт или поликлинику.
Единственная мера профилактики - ежегодная вакцинация домашних питомцев. Но многие усатые и хвостатые из-за несознательности хозяев остаются без прививок.
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