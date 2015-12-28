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С астероидами будут бороться ядерными бомбами21 декабря в 13:33

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Это обойдется в 5,6 миллиарда долларов.

Российский Центр планетарной защиты представил систему охраны Земли от астероидов. Стоимость проекта – 5,6 миллиарда долларов. Уничтожать космические тела планируют с помощью ядерных взрывов на подлете к планете.

Презентовал программу гендиректор Центра Анатолий Зайцев в ходе конференции по вопросам воздушно-космической сферы. На создание системы уйдет 5-7 лет. Она будет состоять из спутников-разведчиков, космических обсерваторий, перехватчиков и наземного центра управления.

По словам А.Зайцева, Земля может столкнуться с астероидом в любой момент. В атмосферу нашей планеты за последние 20 лет вошли 556 космических "камней", передает "Уралинформбюро".

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