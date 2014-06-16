Екатеринбург начнет избавляться от технической воды в кранах в 2017 году21 декабря в 13:17
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Пока в одном микрорайоне.
В 2017 году в одном из районов Екатеринбурга приступят к реализации пилотного проекта по закрытию схемы теплоснабжения.
Как сообщил "Уралинформбюро" директор Свердловского филиала группы "Т Плюс" Владимир Бусоргин, район внедрения новой системы пока не определен.
"Обсуждаются различные варианты - Юго-Запад, Ботаника... Понятно, что это будет в зоне ТЭЦ "Академической". Без правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга мы данный вопрос не решим - он требует комплексного подхода. Закрытие схемы связано с развитием инфраструктуры и "Водоканала", и электросетей. Необходимо, чтобы у всех предприятий был какой-то стимул", - пояснил Владимир Бусоргин.
Сейчас в столице Урала ГВС и отопление идет от одного теплоисточника. По сути, из кранов течет техническая вода, которой наполняют батареи. При закрытии системы потоки разделят. ГВС будет подаваться с "Водоканала" в дом, где предусмотрен нагрев в индивидуальном тепловом пункте (ИТП). А жидкость для отопления пойдет с теплоисточников.
Согласно федеральному законодательству, российские города должны закрыть схемы теплоснабжения к 2022 году. По мнению экспертов, данные сроки нереальны. Для того, чтобы только оборудовать Екатеринбург ИТП, необходимо найти 22 миллиарда рублей. Еще как минимум столько же понадобится на модернизацию сетевого хозяйства. Инвесторы не готовы вкладывать такие средства без гарантий их возврата. Один из способов решения проблемы, который обсуждается на федеральном уровне, - брать деньги на оснащение многоквартирников ИТП из Фондов капремонта.
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