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Стужа в Екатеринбурге прибавила работы врачам скорой21 декабря в 16:02

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Обморозились с десяток горожан.

Аномальные морозы в столице Урала не обошлись без пострадавших. За последние двое суток шесть горожан получили обморожение, еще четверо – переохлаждение, сообщили "Уралинформбюро" в горздраве.

Стужа сковала Екатеринбург в ночь на 20 декабря 2016 года, когда столбик термометра упал до минус 38 градусов. Наутро в городе кроме метро практически ничего не ходило. Морозы не отпускают столицу Урала с ноября, когда на улице насмерть замерзли двое мужчин.

В Челябинске жертвами холодов стали восемь человек, шестеро из них госпитализированы. В Тюмени пятеро пострадавших, в том числе женщина и ребенок. Ко всем на дом выезжала скорая. О пострадавших "Уралинформбюро" сообщили местные чиновники от здравоохранения.

По прогнозам синоптиков, стужа не отпустит Урал до пятницы.

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