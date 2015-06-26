Ждем у неба погоды.

Морозы под 50 градусов перекроили расписание аэропортов на севере УрФО. Ситуация осложняется тем, что при такой температуре ограничены полеты региональных судов типа СRJ-200, ATR-42 и 72.

21 декабря 2016 года на несколько часов были отложены утренние рейсы в воздушной гавани Нового Уренгоя (до Уфы, а также по маршруту Екатеринбург - Салехард - Новый Уренгой и обратно). Из Ханты-Мансийска с отсрочкой отправлялись самолеты в Тюмень, Кондинск, Белоярский, Омск, а пассажиры из Нижневартовска и Екатеринбурга прибыли в столицу Югры позже намеченного. Из Нижневартовска по метеоусловиям задерживались вылеты в Стрежевой и Корлики.

Из Сургута прямые и обратные рейсы в Игарку, Бугульму и Сочи отменены, а в Санкт-Петербург, Белоярский, Новосибирск и Самару – задержаны. Не состоялся рейс в Сургут из Краснодара.

В пресс-службе аэропорта Тюмени "Уралинформбюро" сообщили, что задержек по местным метеоусловиям практически нет. "Наши службы заранее подготовились к экстремальному похолоданию. Были переносы рейсов в Новый Уренгой, Советский и Белоярский из-за их погоды. В Салехард была отмена – у них морозный туман при минус 46 градусах". Впрочем, авиаузел столицы ЯНАО не отмечает больших затруднений из-за стужи.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, из Екатеринбурга до сих пор не вылетели два лайнера в Новый Уренгой и Салехард (отправление было намечено утром). Одного рейса в газовую столицу не будет вовсе. А два самолета до Ханты-Мансийска и один до Белоярского, задержанные ранее, уже в пути.