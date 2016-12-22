Двое тяжелораненых из якутского Ил-18 начали дышать21 декабря в 19:37
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Врачи боролись за них трое суток.
Двое самых "тяжелых" пострадавших из рухнувшего в Якутии Ил-18 начали дышать самостоятельно. Их состояние стабилизировалось, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации главы региона.
Врачи из Москвы и Санкт-Петербурга так и не добрались до Булунской райбольницы. Основная нагрузка легла на многопрофильную бригаду из Якутска, которая трое суток не смыкала глаз, оперируя пациентов. Все еще не решен вопрос, куда их транспортировать - в Москву либо столицу республики.
Ил-18 Минобороны России, летевший из Канска, совершил аварийную посадку 19 декабря 2016 года в 30 километрах от аэродрома Тикси. На борту находились 39 человек, из них 16 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди причин ЧП называют сильный боковой ветер, неисправность судна и ошибку пилота.
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