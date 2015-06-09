Победить рак крови.

20 декабря 2016 года в Екатеринбурге скончался 14-летний Данил Сивчук. Футболисты и болельщики "Урала" несколько лет поддерживали подростка в его борьбе с острым миелобластным лейкозом.

Чтобы помочь подростку, клуб провел благотворительный матч, а Роман Павлюченко сыграл диджейский сет. Спортсмены и их фанаты передали собранные деньги на покупку лекарств для мальчика, передает "Уралинформбюро".

Данил перенес курс химиотерапии и трансплантацию костного мозга, но он не прижился.

В пресс-службе клуба выразили искренние соболезнования семье Данила.