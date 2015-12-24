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Проезд в столице Урала подорожает на 6 рублей21 декабря в 17:45

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Этого требуют перевозчики.

В 2017 году в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщил "Уралинформбюро" собственный источник, перевозчики уже подали соответствующие документы в РЭК. Стоимость может повыситься на 2-6 рублей. Правда, когда именно это произойдет - пока непонятно.

Официально в департаменте информполитики Свердловской области "Уралинформбюро" отказались прокомментировать информацию без запроса.

Стоит добавить, что в последний раз билеты в общественном транспорте дорожали 15 января 2016 года. Тогда стоимость увеличилась с 23 до 26 рублей. А недавно директор метрополитена Владимир Шафрай заявил о том, что предприятие вынуждено работать себе в убыток из-за слишком дешевого проезда. По его словам, обоснованная цена в подземке - 29 рублей.

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