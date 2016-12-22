Екатеринбургский "Колизей" достался новым арендаторам "побитым"21 декабря в 17:00
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Денег на ремонт нет.
В Екатеринбурге новым арендаторам здания "Колизея" придется приводить его в порядок. Так, с торца, напротив УралГАХУ, обвалилась часть штукатурки, обнажив кирпичную кладку стены и колонны.
Как сообщил "Уралинформбюро" новый арендатор здания, директор муниципального кинотеатра "Салют" Сергей Федяков, сроки ремонта пока неизвестны – сейчас на это денег нет. "Нам достались обязательства по охране объекта культурного наследия. В бюджете обычно на такие объекты деньги закладываются, будем пытаться их получить. Если не удастся, что-то все равно придумаем", - отметил он.
Стоит отметить, что здание "Колизея" перешло Сергею Федякову по договору хозведения с администрацией Екатеринбурга. Арендные платежи как таковые взиматься не будут, но 13% прибыли от использования здания будет уходить в городской бюджет. Кинотеатр "Колизей" сохранится, но с ориентацией на авторское и эксклюзивное кино.
Прежний арендатор ООО "Новое кино", который занимал здание больше 10 лет, будет выселен по решению суда. Компания накопила многомиллионный долг перед мэрией за аренду, пытаясь добиться в судах права выкупа здания.
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