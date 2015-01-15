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Екатеринбург засветился на памятных монетах к ЧМ21 декабря в 18:03

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Раз уж не попал на купюры.

Одно из знаковых исторических зданий Екатеринбурга запечатлено на серебряной трехрублевой монете, посвященной Чемпионату мира по футболу. Речь идет о Доме Севастьянова, он же бывший Дом профсоюзов и уникальный памятник неоготики.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центробанка РФ, по случаю российского мундиаля в обращение поступили аналогичные монеты с видами еще трех городов. Чести удостоены скульптура дракона Зиланта в Казани, Кафедральный собор Калининграда и Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске. Достопримечательности соседствуют с изображением игрока и мяча. Тираж у всех монет одинаковый - 24 тысячи.

Стоит напомнить, что в 2016 году россияне выбирали символы городов для новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. Представителям уральской столицы - Дому Севастьянова и гостинице "Исеть" - не удалось пройти дальше второго этапа конкурса.

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