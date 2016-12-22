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Москвичей защитят от терактов грузовиками21 декабря в 17:32

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Перекрыв места массовых гуляний.

Московские полицейские перегородят въезды на новогодние площадки грузовиками на фоне терактов, прогремевших в Европе.

"Видя события, происходящие в мире, в том числе с применением большегрузного транспорта, мы не хотим допустить даже предпосылок к подобному у нас", - цитирует начальника московского управления ГИБДД Виктора Коваленко РИА Новости.

Будут ли аналогичные меры предприниматься в уральской столицы, пока неизвестно.

Стоит напомнить, что 19 декабря 2016 года в Берлине большегруз проехал около 80 метров по площади Брайтшайдплатц, где проходила рождественская ярмарка. Погибли 12 человек, еще 48 госпитализированы. 14 июля грузовик протаранил толпу людей, собравшихся на Английской набережной в Ницце по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами теракта стали 86 человек, более 430 – получили травмы, передает "Уралинформбюро".

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