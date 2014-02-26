И угрозу реального срока.

Сотрудников коммунальной фирмы из Тюмени подозревают в хищении более 19,7 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, правоохранителей заинтересовала деятельность АО "ДЭУ КАО". По версии следствия, в 2011-2013 годах эта компания перечислила четырем фиктивным организациям средства за уборку снега, а расчисткой территории занималась своими силами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.