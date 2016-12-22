Отказавшись их подвозить.

В Нижневартовске водитель маршрутки отказался подвезти 11-12 летних школьников в почти 50-градусный мороз. Об этом пишут очевидцы в одной из групп "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

По их словам, детям необходимо было проехать всего две остановки, маршрутка ехала полупустой.

Сейчас в Югре установились аномальные морозы. В некоторых районах температура упала до минус 62 градусов. Из-за погодных условий в регионе задерживаются авиарейсы, приостановлено движение междугородних автобусов.