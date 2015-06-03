По наводке FIFA.

Юридическая компания AIS Agency, представляющая интересы Международной федерации футбола (FIFA), просит полицию разобраться, почему в Екатеринбурге торгуют сувенирами с символикой ЧМ-2018. В какой отдел подано заявление, "Уралинформбюро" уточнить отказались.

Магниты с изображением блондинки-болельщицы, сидящей на мяче с кубком в руках, появились на прилавках в конце ноября. В мэрии их назвали контрафактом, поскольку фирма-распространитель сувениров к мундиалю еще не выбрана. Соответственно, продажа такой продукции незаконна.

"Юридическая служба FIFA будет вести по нарушителям претензионную работу в судебном порядке", - заметила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева.

Однако стоит учесть, что героиня спорных магнитов не относится к официальным символам грядущего ЧМ. Поэтому разбирательство для правообладателей может завершиться ничем.



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