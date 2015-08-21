Рейтинг представило МВД РФ.

Российские автоворы питают слабость к отечественной марке автомобилей. По информации МВД РФ, за январь-июнь 2016 года ВАЗы угоняли 5142 раза. При этом предпочтение отдавалось ВАЗ-2106 (676 случаев), передает "Уралинформбюро".

На втором месте расположилась Toyota, за шесть месяцев было украдено 2609 автомобилей этой марки. Также угонщики неровно дышат к Hyundai Solaris и Kia Rio - таких машин украдено 845 и 647 раз соответственно.

Стоит держать ухо востро и владельцам автомобилей премиум-класса. Среди них самым угоняемым стал Land Rover Discovery (118 случаев кражи).

Всего за январь-июнь 2016 года в России было совершено почти 14 тысяч угонов и более 20 тысяч краж автомобилей. Однако их число сократилось на 17,6 и 19,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.