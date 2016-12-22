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Югру проморозило до 62 градусов21 декабря в 19:53

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Установлен температурный рекорд.

В Ханты-Мансийском автономном округе установлен морозный рекорд. В ночь на 21 декабря в Белоярском районе на Большом Ольховском месторождении имени Виноградова было зафиксировано минус 62 градуса. Об этом СМИ сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

В округе 50-градусные морозы держатся не первый день. В частности, в Ханты-Мансийске столбик термометра опустился до минус 47.

По данным синоптиков, аномальные холода продержатся до 22 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15 градусов. Из-за погодных условий в регионе задерживаются авиарейсы, приостановлено движение междугородних автобусов, передает "Уралинформбюро".

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