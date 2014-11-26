Российским сигаретам не дадут стать "золотыми"21 декабря в 20:38
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Цены вырастут всего на 10%.
Российские курильщики могут вздохнуть с облегчением - в 2017 году в связи с увеличением акциза на табак сигареты подорожают всего на 10%. Через три года цена подскочит на 27%. Такие цифры озвучил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает "Уралинформбюро".
Ведомству пришлось успокаивать россиян в связи с просочившейся в СМИ информацией о подорожании сигарет почти вдвое. "Известия" со ссылкой на расчеты замминистра внутренних дел России Аркадия Гостева сообщили, что средняя цена пачки в 2017 году может увеличиться до 220 рублей.
При этом в МВД указывали, что подобный рост цен увеличит нелегальный поток табачной продукции из государств-членов Таможенного союза, где она дешевле почти на треть.
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