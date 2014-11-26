Цены вырастут всего на 10%.

Российские курильщики могут вздохнуть с облегчением - в 2017 году в связи с увеличением акциза на табак сигареты подорожают всего на 10%. Через три года цена подскочит на 27%. Такие цифры озвучил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает "Уралинформбюро".

Ведомству пришлось успокаивать россиян в связи с просочившейся в СМИ информацией о подорожании сигарет почти вдвое. "Известия" со ссылкой на расчеты замминистра внутренних дел России Аркадия Гостева сообщили, что средняя цена пачки в 2017 году может увеличиться до 220 рублей.

При этом в МВД указывали, что подобный рост цен увеличит нелегальный поток табачной продукции из государств-членов Таможенного союза, где она дешевле почти на треть.