После тяжелой болезни.

На 83 году ушел из жизни народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. Старейший актер Вахтанговского театра скончался 21 декабря после тяжелой болезни.

Церемония прощания с артистом состоится в Театре имени Вахтангова. Дата похорон пока не назначена.

Как сообщало ранее "Уралинформбюро", 1 декабря Шалевичу стало плохо на сцене во время юбилейного спектакля "Пристань". Артисту вызвали скорую, но он отказался ехать в больницу и отправился домой, откуда его все же увезли в реанимацию.

Вячеслав Шалевич хорошо известен по таким картинам, как "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита", "Хоккеисты". С 1998 по 2011 годы он руководил театром имени Рубена Симонова, но продолжал выступать в театре Вахтангова. Шалевич получил орден "За заслуги перед Отечеством" – за достижения в развитии театрального искусства.