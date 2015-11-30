×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Крайние меры открыли "Ямалу" путь в ТаджикистанСегодня в 09:40

  • Текст

Стоило лишь приостановить авиасообщение.

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном, приостановленное в полночь 22 декабря 2016 года, возобновлено. Полеты российской авиакомпании "Ямал" в Душанбе и Худжанд из аэропорта Жуковский согласованы авиавластями республики, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ. Первый чартерный рейс в Душанбе был совершен в 5 утра.

Власти РФ приостановили авиасообщение с Таджикистаном из-за конфликта, возникшего вокруг "Ямала". Таджикистан отказывался выдавать авиакомпании разрешение на полеты в страну из московского аэропорта Жуковский. Минтранс РФ обвинил оппонентов в нарушении подписанного ранее соглашения, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Прокуратуре невдомек

Прокуратуре невдомек

Что исполнил Куйвашев

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus