Крайние меры открыли "Ямалу" путь в ТаджикистанСегодня в 09:40
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Стоило лишь приостановить авиасообщение.
Авиасообщение между Россией и Таджикистаном, приостановленное в полночь 22 декабря 2016 года, возобновлено. Полеты российской авиакомпании "Ямал" в Душанбе и Худжанд из аэропорта Жуковский согласованы авиавластями республики, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ. Первый чартерный рейс в Душанбе был совершен в 5 утра.
Власти РФ приостановили авиасообщение с Таджикистаном из-за конфликта, возникшего вокруг "Ямала". Таджикистан отказывался выдавать авиакомпании разрешение на полеты в страну из московского аэропорта Жуковский. Минтранс РФ обвинил оппонентов в нарушении подписанного ранее соглашения, передает "Уралинформбюро".
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