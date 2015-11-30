Стоило лишь приостановить авиасообщение.

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном, приостановленное в полночь 22 декабря 2016 года, возобновлено. Полеты российской авиакомпании "Ямал" в Душанбе и Худжанд из аэропорта Жуковский согласованы авиавластями республики, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ. Первый чартерный рейс в Душанбе был совершен в 5 утра.

Власти РФ приостановили авиасообщение с Таджикистаном из-за конфликта, возникшего вокруг "Ямала". Таджикистан отказывался выдавать авиакомпании разрешение на полеты в страну из московского аэропорта Жуковский. Минтранс РФ обвинил оппонентов в нарушении подписанного ранее соглашения, передает "Уралинформбюро".