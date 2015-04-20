Также придется отказаться от бустеров.

С января 2017 года вступают в силу новые правила перевозки детей в автомобилях. В частности, поправки в законодательство запрещают оставлять детей до 7 лет одних в салоне авто. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, детей до 7 лет можно перевозить исключительно в автокресле. Школьникам достаточно ремня безопасности, но только на заднем сидении авто.