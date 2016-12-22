Виной тому соцсети.

По данным зарубежных СМИ, за 2016 год к психологам с жалобами на страх перед окружающими обратилось втрое больше людей. Социофобия набирает обороты из-за засилья соцсетей.

Проблемой обеспокоились специалисты из Норвежского университета естественных и технических наук. Ученые искали эффективные способы решения психологических проблем. В эксперименте приняла участие группа социофобов. На них испытывали методы медикаментозного лечения, самоанализа и психотерапии. Лучший результат показало именно общение со специалистом – меньше бояться людей стали 85% участников исследования.

Кроме разговоров на кушетке, побороть социофобию помогут занятия йогой и медитация, передает "Уралинформбюро".