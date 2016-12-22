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Для любителей кино оборудуют порнозалыСегодня в 12:12

С вибрирующими креслами.

На лондонской конференции "Любовь и секс с роботами" испанцы презентовали проект порнокинотеатра. Как пишут федеральные издания, там зрители смогут не просто посмотреть фильм, но даже принять участие в оргии.

В 3D-кинотеатре для взрослых кресла оборудуют вибрацией. Каждому зрителю будут выдавать контроллер для взаимодействия с актерами. Они также смогут взаимодействовать с роботом или с кем-то из присутствующих в зале, передает "Уралинформбюро".

Создатели проекта уверены, что их разработка придется по вкусу многим кинолюбителям.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Человечество, ты сходишь с ума????!!!! Сегодня в 13:15

Что дальше? "Любовь садистов к своим жертвам"? Зрители не только смогут посмотреть расчленёнку, но и самим поучаствовать в расчленении себе подобных, причиняя им боль и страдания?

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