С вибрирующими креслами.

На лондонской конференции "Любовь и секс с роботами" испанцы презентовали проект порнокинотеатра. Как пишут федеральные издания, там зрители смогут не просто посмотреть фильм, но даже принять участие в оргии.

В 3D-кинотеатре для взрослых кресла оборудуют вибрацией. Каждому зрителю будут выдавать контроллер для взаимодействия с актерами. Они также смогут взаимодействовать с роботом или с кем-то из присутствующих в зале, передает "Уралинформбюро".

Создатели проекта уверены, что их разработка придется по вкусу многим кинолюбителям.