В Сахаре выпал снегСегодня в 11:10
- Текст
- Комментарии (1)
Впервые за 37 лет.
19 декабря 2016 года в пустыне Сахара на севере Африки выпал снег. Таких осадков здесь не видели 37 лет. Об этом сообщает британская Independent со ссылкой на фотографа Карима Бушетата из алжирского города Айн-Сефра. По его словам, снег лежал на барханах около суток, но сейчас уже растаял.
Город Айн-Сефра называют Воротами пустыни. Температура летом там достигает 37 градусов, зимой – колеблется около нуля, но снег крайне редок.
Фото: Karim Bouchetata
Снег в Сахаре можно было наблюдать даже из космоса. NASA уже предоставило фотографии необычного природного явления, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Это РУУСКИЕ!!! -- точно! Русский след!!!
(видимо опять будут санкции)ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.Сегодня в 18:19
Песков благословил Навального на президентские выборы
Наравне со всеми.
-
31 мая в 13:08
Завтра лето: в Екатеринбурге выпал снег
В некоторых районах.12 декабря в 10:23
NASA показало полярную шапку Марса
Температура там минус 130.17 октября в 17:40
Уктус завалило снегом
Горнолыжники на низком старте.13 октября в 11:31
В уик-энд Екатеринбург примерит зимний "наряд"
Выпадет снег и подморозит.07 октября в 10:15
Октябрь подкинет Екатеринбургу снега
На пробу.29 июня в 10:19
"Ленивое" Солнце устроит на Земле ледниковый период
В мини-формате.02 июня в 12:14
Летний снег вернул в Ноябрьск отопление
Такого в городе еще не было.24 декабря 2015 в 09:35
Мировому биатлону требуется русская зима
Теплая Европа не может провести этапы Кубка мира.05 октября 2015 в 11:03
Золотая осень попрощалась с уральцами снегом
Не за горами и настоящие холода.11 августа 2015 в 09:30
NASA показало необычное фото Сатурна
Сделанное камерой космического зонда.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев