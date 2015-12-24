×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Сахаре выпал снегСегодня в 11:10

Впервые за 37 лет.

19 декабря 2016 года в пустыне Сахара на севере Африки выпал снег. Таких осадков здесь не видели 37 лет. Об этом сообщает британская Independent со ссылкой на фотографа Карима Бушетата из алжирского города Айн-Сефра. По его словам, снег лежал на барханах около суток, но сейчас уже растаял.

Город Айн-Сефра называют Воротами пустыни. Температура летом там достигает 37 градусов, зимой – колеблется около нуля, но снег крайне редок.

Фото: Karim Bouchetata

Снег в Сахаре можно было наблюдать даже из космоса. NASA уже предоставило фотографии необычного природного явления, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
надежда Сегодня в 14:43

Это РУУСКИЕ!!! -- точно! Русский след!!!

(видимо опять будут санкции)

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Прокуратуре невдомек

Прокуратуре невдомек

Что исполнил Куйвашев

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus