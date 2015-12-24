Впервые за 37 лет.

19 декабря 2016 года в пустыне Сахара на севере Африки выпал снег. Таких осадков здесь не видели 37 лет. Об этом сообщает британская Independent со ссылкой на фотографа Карима Бушетата из алжирского города Айн-Сефра. По его словам, снег лежал на барханах около суток, но сейчас уже растаял.

Город Айн-Сефра называют Воротами пустыни. Температура летом там достигает 37 градусов, зимой – колеблется около нуля, но снег крайне редок.

Фото: Karim Bouchetata

Снег в Сахаре можно было наблюдать даже из космоса. NASA уже предоставило фотографии необычного природного явления, передает "Уралинформбюро".