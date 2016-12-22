К выходным.

В уик-энд Екатеринбург отогреется после аномальных морозов. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре, теплые воздушные массы с европейской части России принесут столице Урала 20-градусное потепление. С сегодняшних минус 25 температура скакнет до 6 ниже нуля к субботе.

По прогнозам синоптиков, ночь на 23 декабря еще будет морозной - минус 29 градусов. Днем резко потеплеет до минус 12.

24 декабря пройдет небольшой снег, воздух прогреется до 6 градусов ниже нуля. Расслабиться не даст сильный ветер, который будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. В понедельник обещают небольшое похолодание.