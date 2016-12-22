Она обошла 700 конкурентов.

Рисунок екатеринбурженки Анастасии Тимофеевой станет основой для официальной эмблемы пилотируемого корабля "Союз МС-05". Его запустят на Международную космическую станцию в мае 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро", в пресс-службе Роскосмоса, конкурс на лучший эскиз был объявлен в конце октября. Всего заявилось более 700 участников. Выбрать лучшего было настолько сложно, что командир экипажа Сергей Рязанский (Роскосмос), американский бортинженер Рэндольф Брезник (NASA) и итальянский астронавт Паоло Несполи (ESA) приняли решение перенести дату подведения итогов.

Победительница получит побывавшие в космосе эмблемы, а также сувениры от экипажа корабля и организаторов.