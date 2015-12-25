Екатеринбург поставил рекорд по числу новогодних угоновСегодня в 13:13
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Попав в топ-3.
Екатеринбург попал в топ-3 по числу угонов в новогодние каникулы. Рейтинг составили специалисты "Зетта Страхование".
Уральскую столицу обогнали Москва и Санкт-Петербург, передает "Уралинформбюро". На три миллионника приходится почти половина всех "праздничных" автоугонов - 48%.
Следует отметить, что в 2015 году чаще всего угоняли бюджетные модели - Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и Ford Focus. В этом году воры переключились на кроссоверы и внедорожники - Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4.
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