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Екатеринбург поставил рекорд по числу новогодних угоновСегодня в 13:13

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Попав в топ-3.

Екатеринбург попал в топ-3 по числу угонов в новогодние каникулы. Рейтинг составили специалисты "Зетта Страхование".

Уральскую столицу обогнали Москва и Санкт-Петербург, передает "Уралинформбюро". На три миллионника приходится почти половина всех "праздничных" автоугонов - 48%.

Следует отметить, что в 2015 году чаще всего угоняли бюджетные модели - Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и Ford Focus. В этом году воры переключились на кроссоверы и внедорожники - Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4.

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