Попав в топ-3.

Екатеринбург попал в топ-3 по числу угонов в новогодние каникулы. Рейтинг составили специалисты "Зетта Страхование".

Уральскую столицу обогнали Москва и Санкт-Петербург, передает "Уралинформбюро". На три миллионника приходится почти половина всех "праздничных" автоугонов - 48%.

Следует отметить, что в 2015 году чаще всего угоняли бюджетные модели - Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и Ford Focus. В этом году воры переключились на кроссоверы и внедорожники - Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4.