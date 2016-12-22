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В Екатеринбурге накрыли подпольный алкоцехСегодня в 13:24

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Изъяв 11 тысяч бутылок.

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад обнаружен подпольный алкогольный цех.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО, изъято более 11 тысяч бутылок поддельного алкоголя, 7 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тысяч поддельных федеральных специальных марок.

Следует напомнить, что в Иркутске сейчас расхлебывают последствия продажи сомнительного горячительного. "Боярышником" отравились 63 человека, кроме того появилась первая жертва контрафактной водки. В уральских регионах смертельная угроза ничуть не меньше.

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