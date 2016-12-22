В Екатеринбурге накрыли подпольный алкоцехСегодня в 13:24
- Текст
Изъяв 11 тысяч бутылок.
В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад обнаружен подпольный алкогольный цех.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО, изъято более 11 тысяч бутылок поддельного алкоголя, 7 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тысяч поддельных федеральных специальных марок.
Следует напомнить, что в Иркутске сейчас расхлебывают последствия продажи сомнительного горячительного. "Боярышником" отравились 63 человека, кроме того появилась первая жертва контрафактной водки. В уральских регионах смертельная угроза ничуть не меньше.
Ранее по теме:
"Боярышник" перетравит уральцев
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.
-
Сегодня в 13:20
В Иркутске начали умирать от водки
Вслед за "Боярышником" .24 июня в 11:07
"Боярышник" и "Пустырник" поставят на алкогольный учет
В ЕГАИС.
Ещё в сюжете «Под градусом»
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев