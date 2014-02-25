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У абонентов МОТИВа "Интернет удваяецца!"Сегодня в 14:43

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До 31 января 2017 года.

МОТИВ подготовил новогодний сюрприз для пользователей тарифов "Вместо!". До 31 января 2017 года в рамках акции "Интернет удваяецца!" они могут получить в 2 раза больше интернет-трафика. Например, 9 Гб вместо положенных 4,5.

Для этого сначала необходимо пополнить баланс на 50 рублей, а затем набрать на смартфоне USSD-команду. Для тарифа "Вместо! За 300 в месяц" комбинация будет следующая: *114*151*4# и кнопка вызова.

Для "Вместо! За 600 в месяц" - *114*151*5#, "Вместо! За 900 в месяц" - *114*151*6#, "Вместо! За 1200 в месяц" - *114*151*7#, "Вместо! За 1800 в месяц" - *114*151*8#.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, удвоить трафик можно не чаще, чем раз в 30 дней. По истечении месяца неиспользованные гигабайты сгорают.

С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.

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