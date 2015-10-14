Способные "рожать" себе подобных.

NASA представило сценарий колонизации Солнечной системы. Планеты и спутники заселят роботами, способными создавать себе подобных.

Так, для "захвата" Луны туда в течение 20 лет необходимо доставить 12 тонн груза. За счет ресурсов спутника колония сможет существовать автономно и воспроизводить все новых членов. Управлять поселением люди будут с Земли.

Астрономы уверены, производительность роботов будут развиваться с огромной скоростью. Через несколько десятилетий промышленность на Луне превысит показатели США в миллионы раз, передает "Уралинформбюро".