Солнечную систему заселят роботыСегодня в 15:09
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Способные "рожать" себе подобных.
NASA представило сценарий колонизации Солнечной системы. Планеты и спутники заселят роботами, способными создавать себе подобных.
Так, для "захвата" Луны туда в течение 20 лет необходимо доставить 12 тонн груза. За счет ресурсов спутника колония сможет существовать автономно и воспроизводить все новых членов. Управлять поселением люди будут с Земли.
Астрономы уверены, производительность роботов будут развиваться с огромной скоростью. Через несколько десятилетий промышленность на Луне превысит показатели США в миллионы раз, передает "Уралинформбюро".
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