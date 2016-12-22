Для детей и престарелых.

Заседание свердловского кабмина 22 декабря 2016 года началось с обсуждения итогов выполнения президентского поручения об обеспечении безопасности организаций соцобслуживания населения. Согласно отчетам министров, за год успели проверить сотни объектов и устранить недочеты, сообщает "Уралинформбюро".

Единственным, кто высказал некоторые опасения, стал начальник управления Росгвардии по Свердловской области Константин Шуршин.

"Было проведено 159 обследований объектов данной категории. Основные выявленные недостатки: недостаточная физическая охрана, инженерная укрепленность, слабая подготовка персонала", - подчеркнул он. В частности, по его словам, из 237 проверенных объектов лишь 27 были оборудованы тревожными кнопками вызова ЧОПовцев, а остальные охранялись исключительно вахтерами.

Вместе с тем, по словам Константина Шуршина, как показали 49 учебных мероприятий, "в целом руководители и персонал способны противостоять угрозам".

Председательствующий в кабмине Евгений Куйвашев особо подчеркнул необходимость обеспечения безопасности населения в предстоящие праздники. Всего планируется проведение 500 крупных мероприятий, на которые в сумме придет более 1 миллиона человек. По требованию губернатора все площадки должны быть еще раз проверены - в случае недостаточного уровня безопасности их необходимо закрыть, а мероприятия отменить.