В 2018 году.

В международных аэропортах России планируется создать единую зону Wi-Fi, пишут федеральные СМИ. К услуге уже подключены воздушные гавани Новосибирска, Казани, Геленджика и Омска, передает "Уралинформбюро".

В 2017 году к Wi-Fi присоединится еще 12 аэропортов, в том числе иркутский и хабаровский. Ожидается, что к 2018 году интернет-паутина опутает 90% авиаузлов.

Проект реализует "МаксимаТелеком". Компания является оператором Wi-Fi-пространств в Московском метрополитене, наземном городском пассажирском транспорте столицы, а также в поездах и терминалах "Аэроэкспресс" и Московском центральном кольце. Ежедневно она обслуживает более 4 миллионов подключений.