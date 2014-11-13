Через суд.

Судебная коллегия по административным делам Свердловского облсуда признала недействительным постановление сити-менеджера Верхней Пышмы Владимира Чиркова об утверждении лесохозяйственного регламента.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, документ был подписан в августе 2015 года. В нем указывалось, что площадь городских лесов округа составляет чуть более 407 гектаров, хотя фактически зеленая зона ГО охватывает 1017 гектаров.

Согласно позиции свердловской межрайонной прокуратуры, не учтенные в регламенте леса могли пойти под вырубку. Первоначально дело было направлено в Верхнепышминский городской суд, но тот встал на сторону мэрии.

Решение первой инстанции отменила судебная коллегия по административным делам облсуда. Акт вступил в законную силу.

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