Зимой.

Перед туристическим рынком Урала забрезжили солнечные перспективы. Уровень раннего бронирования на весенне-летний период 2017 года опережает показатели предыдущего года в несколько раз.

"Сейчас объем раннего бронирования в 3 или даже в 4 раза больше, чем в прошлом году. Но надо учитывать, что в 2015 году его практически не было. Но все-таки в последние дни спрос на раннюю бронь просто шокирует", - рассказал "Уралинформбюро" генеральный директор ООО "Росстур" Александр Недополз.

Его поддержала директор сети турагентств "География" Елена Шубина. "В сравнении с 2015 годом это более активный процесс, всплеск ощущается. Есть несколько причин. Во-первых, это укрепление рубля. Во-вторых, в прошлом году было много потрясений – падение самолета и закрытие в связи этим Египта, закрытие Турции. Это те нюансы, которые очень сильно повлияли на потребительский спрос", - отметила она.

Среди наиболее популярных направлений ожидаемо лидирует Турция. Также не останутся без уральских туристов Кипр и Греция. Сюрпризом для туроператоров стал неслыханный спрос на Россию. "Этот нюанс меня очень удивил. Но сейчас действительно есть российские курорты, которые могут быть интересны. Есть железнодорожные туры. Чего только не сделали за прошлый год, очень большой прогресс. Поэтому Россия в этом году очень радует", - отметила Елена Шубина.

Вместе с тем докризисный уровень раннего бронирования пока недосягаем. "Вернуться в 2013 вряд ли получится", - заключила директор "Географии".