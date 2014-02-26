Грипп ускорит каникулы екатеринбургских школьниковСегодня в 16:23
- Текст
За детей попросили в горобразе.
Управление образования Екатеринбурга рекомендует школам уйти на каникулы раньше срока, передает "Уралинформбюро". Предложение было озвучено накануне на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии.
Завершить занятия горздрав рекомендует 28 декабря. Но окончательное решение будут принимать директора учебных заведений.
Рекомендации вызваны эпидемией гриппа и ОРВИ. За прошлую неделю в городе зарегистрировано почти 16 000 заболевших - на 22% больше, чем неделей ранее.
Ранее по теме:
Эпидемия гриппа охватила весь Средний Урал
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.Сегодня в 18:19
Песков благословил Навального на президентские выборы
Наравне со всеми.
-
20 декабря в 14:46
Эпидемия гриппа охватила весь Средний Урал
Начавшись с Екатеринбурга.15 декабря в 16:22
Екатеринбург "слег" с гриппом
Заболевамость подскочила на 11%.06 декабря в 15:39
В Екатеринбург нагрянула эпидемия гриппа
Свалив с ног более 11 000 горожан.15 ноября в 12:05
Число гриппующих свердловчан выросло на четверть
Вирус свалил 21 000 человек.05 февраля в 16:25
Школы Тюменской области открываются после карантина
Уже на следующей неделе.26 февраля 2014 в 14:33
Средний Урал на пороге эпидемии гриппа
Число заболевших растет ежедневно.19 февраля 2014 в 11:43
Свердловчан терзают ОРВИ и грипп
Число подхвативших инфекцию растет день ото дня.20 декабря в 16:45
В больницах Тюмени ввели карантин
Чтобы остановить эпидемию.20 декабря в 11:48
Корь на Среднем Урале в 4 раза побила показатель за 15 лет
Санврачи выписали штрафы на полмиллиона.14 декабря в 13:06
Из дому только со справкой: корь лишила свердловчан развлечений
В новогодние праздники не разгуляешься.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев