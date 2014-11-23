На Урале зафиксирована первая смерть от гриппаСегодня в 15:22
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В этом сезоне.
На Урале зафиксирован первый летальный исход заболевания гриппом - в Челябинской области. Причина смерти уже подтверждена лабораторно, сообщил южноуральский министр здравоохранения Сергей Кремлев. Погибший не был привит.
Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как предэпидемическая - за неделю зарегистрирована почти 31 тысяча случаев заражения (+11,2% к предыдущему показателю). Среди детей эпидпорог уже превышен, сообщает "Уралинформбюро".
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