В этом сезоне.

На Урале зафиксирован первый летальный исход заболевания гриппом - в Челябинской области. Причина смерти уже подтверждена лабораторно, сообщил южноуральский министр здравоохранения Сергей Кремлев. Погибший не был привит.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как предэпидемическая - за неделю зарегистрирована почти 31 тысяча случаев заражения (+11,2% к предыдущему показателю). Среди детей эпидпорог уже превышен, сообщает "Уралинформбюро".

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