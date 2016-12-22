Заграница потеряла треть уральских туристов Сегодня в 16:14
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Россия "подобрала".
Туристический поток за рубеж с Урала "сдулся" на 25-30% в 2016 году, сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. При этом в Свердловской области ситуация обстоит несколько лучше – минус 15-20% в сравнении с 2015 годом.
Число международных вылетов из аэропорта Кольцово заметно сократилось – туроператоры сворачивают чартерные программы из Екатеринбурга и переносят точку отправления в Москву в целях экономии. Зарубежный пассажиропоток аэропорта в 2016 году сократился почти в 2 раза – с 600 до 350 тысяч человек. "Еще раз скажу, что это не количество туристов, которое не полетело за рубеж. Большая часть пересела на московский авиаузел. Они попали в статистику внутренних направлений, которая подросла", - подчеркнул исполнительный директор УАТ.
Внутренний турпоток в 2016 году подрос на 18%. Его взяли на себя Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Казань. Из уральских регионов наибольший прирост показывает Челябинская область.
"Первое направление, которое нам пришлось выучить в этом году, – Россия. Раньше люди чаще всего сами путешествовали. Сейчас Россия стала понятна нам для продаж. В рамках пакетных туров появились предложения на любой кошелек", - прокомментировала директор сети турагентств "География" Елена Шубина.
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