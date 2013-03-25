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В Екатеринбурге набирает обороты скандал с выгнанными из автобусов детьмиСегодня в 17:32

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В сильные морозы.

Днем 22 декабря 2016 года в Екатеринбурге произошел очередной инцидент с ребенком, которого едва не выгнали на мороз из автобуса.

Как сообщила в соцсетях Екатерина Колядина, она ехала в маршрутке №056. На одной из остановок в салон вошли две девочки лет 11. У одной из них не оказалось денег на билет. Водитель хотел высадить школьницу, однако за нее заплатила спутница, передает "Уралинформбюро".

"На Ботанике зашел мужчина, видно, знакомый водителя, и он так и не оплатил проезд. Этот мужчина проехал "зайцем". Уважаемые водители автобусов, совесть имейте! Друзей и знакомых вы провозите без денег, а детей, которые потеряли Е-карту и деньги на проезд, вы высаживайте в -30. Жизнь бумеранг, и вашим детям - 30 тоже когда нибудь откажут в помощи", - написала горожанка (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Стоит добавить, что в ноябре в 20-градусный мороз кондуктор автобуса №18 выгнала на улицу 9-летнюю девочку. Это обернулось уголовным делом. Также следователи проверяют информацию об аналогичном случае с первоклассником в автобусе №5, произошедшем 15 декабря. Однако проверок кондукторы не испугались. После этого 16 декабря кондуктор трамвая №1 выставила на мороз 10-летнего мальчика.

Ранее по теме:
10-летний екатеринбуржец стал еще одной жертвой кондуктора

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