За упавший на ребенка сугроб взялись тюменские следователиСегодня в 18:14
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В рамках уголовного дела.
Сход снега с крыши дома, в результате которого 8-летний мальчик получил травму, стал поводом для уголовного разбирательства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
11 ноября 2016 года в поселке Богандинском на проходившего мимо дома по улице Энергетиков школьника рухнула снежная наледь. Мальчику потребовалась медпомощь.
Жилфонд обслуживает МУП "Коммунальщик" Тюменского района. На предприятии изъята документация, имеющая значение для следствия. Устанавливаются ответственные за своевременную очистку кровли от снега.
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит штраф 300 тысяч рублей или два года лишения свободы.
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