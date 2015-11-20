×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Смерть от гриппа на Южном Урале оказалась "ложной тревогой"Сегодня в 17:56

  • Текст

Пациентка скончалась от бронхиальной астмы.

Минздрав Челябинской области опроверг ранее поступившую информацию о летальном исходе заболевания гриппом.

"Диагноз "грипп" был поставлен предварительно. Только что стали известны результаты исследования. На самом деле жительница Миасса скончалась от бронхиальной астмы", – уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

На данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале находится на предэпидемическом уровне. За неделю инфекцию подхватили почти 31 000 жителей региона, это на 11,2% больше, чем за предыдущие 7 дней. Эпидпорог среди детей превышен.

Ранее по теме:
На Урале зафиксирована первая смерть от гриппа

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Прокуратуре невдомек

Прокуратуре невдомек

Что исполнил Куйвашев

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus