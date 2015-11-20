Смерть от гриппа на Южном Урале оказалась "ложной тревогой"Сегодня в 17:56
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Пациентка скончалась от бронхиальной астмы.
Минздрав Челябинской области опроверг ранее поступившую информацию о летальном исходе заболевания гриппом.
"Диагноз "грипп" был поставлен предварительно. Только что стали известны результаты исследования. На самом деле жительница Миасса скончалась от бронхиальной астмы", – уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
На данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале находится на предэпидемическом уровне. За неделю инфекцию подхватили почти 31 000 жителей региона, это на 11,2% больше, чем за предыдущие 7 дней. Эпидпорог среди детей превышен.
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