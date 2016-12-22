Равенства полов не видать.

С возрастом у мужчин объем серого вещества сокращается быстрее, чем у женщин, выяснили ученые. Они провели сканирование мозга 103 человек с одинаково хорошим здоровьем.

Средний возраст участников исследований – 32 года, передает "Уралинформбюро".

Прекрасный пол показал более низкие темпы старения отделов, которые отвечают за передачу информации, контроль эмоций и движений.