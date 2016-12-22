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Россиян отправили за рецептами на "Боярышник"Сегодня в 18:10

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И "Валокордин".

Медицинские спиртосодержащие препараты, в том числе настойку "Боярышника" и "Валокордин", будут отпускать в аптеках только по рецептам. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин.

Также он отметил, что планируется ввести ограничения и по объему тары, в которой продаются такие лекарства. Вместо больших емкостей будут использоваться маленькие, передает "Уралинформбюро".

Параллельно с этим власти намерены ввести акциз на парфюмерно-косметическую продукцию. Ее стоимость будет доведена до уровня цен на алкоголь.

Стоит добавить, что в Иркутске из-за употребления "боярки" скончался 71 человек. Еще несколько десятков остаются в больницах. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Задержаны 11 человек.

На территории области введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

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