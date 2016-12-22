Ученый совет одобрил переезд.

Ученый совет Уральского государственного медицинского университета дал добро на переезд образовательного учреждения в Академический район Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС"), новый комплекс зданий и кампус УГМУ станет частью медицинского кластера, строительство которого начнется в районе в 2017 году.

Сейчас главный корпус университета располагается в здании, построенном в 30-х годах прошлого века. Возможностей для расширения площадей в центральной части города, где расположен корпус, нет. Из-за этого здания УГМУ разбросаны по мегаполису. Новая площадка УГМУ в Академическом позволит оптимизировать работу вуза как исследовательского центра и источника передовых медицинских практик.

Застройщик Академического – Группа компаний "КОРТРОС" в лице АО "РСГ-Академическое" – готов принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета. Сейчас медико-техническое задание на разработку проекта проходит экспертизу в минздраве Свердловской области.

Стоит отметить, что медкластер в Академическом объединит науку, высшую школу, высокотехнологичную медицину и инновационные производства. В соседнем квартале планируется возвести "Городок ученых". Основу кластера составят УГМУ и НИИ охраны материнства и младенчества. Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в кварталах 9 и 10. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. "Городок ученых" планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33.