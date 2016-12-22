Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.

Из-за морозов в Югре и на Ямале продолжают задерживать и отменять рейсы, передает "Уралинформбюро".

Так, 22 декабря 2016 года из Сургута не вылетели или вылетели с опозданием самолеты до Самары, Томска, Новосибирска и Красноярска. По данным онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска, сегодня из столицы Югры задержался борт до Екатеринбурга. Из Нижневартовска пассажиры не отправились вовремя до Минеральных вод, Ханты-Мансийска и села Корлики.

В столице Ямала непогода притормозила рейсы до Екатеринбурга, Тюмени и Москвы, из Нового Уренгоя - до Красноселькупа и Ханты-Мансийска.

Стоит добавить, что сегодня в Ханты-Мансийске температура упала до минус 45, Сургут и Нижневартовск проморозило до 44 и 43 градусов соответственно. В Салехарде столбик термометра опустился до минус 40, а в Новом Уренгое - до минус 37.