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Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на ЯмалеСегодня в 18:41

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Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.

Из-за морозов в Югре и на Ямале продолжают задерживать и отменять рейсы, передает "Уралинформбюро".

Так, 22 декабря 2016 года из Сургута не вылетели или вылетели с опозданием самолеты до Самары, Томска, Новосибирска и Красноярска. По данным онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска, сегодня из столицы Югры задержался борт до Екатеринбурга. Из Нижневартовска пассажиры не отправились вовремя до Минеральных вод, Ханты-Мансийска и села Корлики.

В столице Ямала непогода притормозила рейсы до Екатеринбурга, Тюмени и Москвы, из Нового Уренгоя - до Красноселькупа и Ханты-Мансийска.

Стоит добавить, что сегодня в Ханты-Мансийске температура упала до минус 45, Сургут и Нижневартовск проморозило до 44 и 43 градусов соответственно. В Салехарде столбик термометра опустился до минус 40, а в Новом Уренгое - до минус 37.

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