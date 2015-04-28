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В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституциейСегодня в 18:51

  • Текст

Женщине не хватало средств на содержание ребенка.

В Екатеринбурге в одной из квартир по Белинского, 177а накрыли интим-притон.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, там оказывала услуги 27-летняя жительница Курганской области. Женщина приехала в столицу Урала около полугода назад. Она устроилась на официальную работу, но денег на содержание маленького ребенка не хватало. В соцсети молодая мать познакомилась с некой Соней, которая и предложила ей "подработку". За час любовных утех жительница Зауралья получала в среднем по 4 тысячи рублей.

В отношении нее возбудили административное дело по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией). Ей грозит штраф до 2 тысяч рублей.

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