Письма Деду Морозу из дома престарелыхСегодня в 12:53
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От тех, кто еще верит в чудеса.
Ну какой может быть праздник в пансионате для пожилых людей и инвалидов? Как выяснилось, там умеют по-детски радоваться и даже загадывают желания под Новый год. Натруженные руки, добрые улыбки и несгибаемые характеры - учимся быть мудрыми у героев репортажа "Уралинформбюро".
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