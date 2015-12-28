От тех, кто еще верит в чудеса.

Ну какой может быть праздник в пансионате для пожилых людей и инвалидов? Как выяснилось, там умеют по-детски радоваться и даже загадывают желания под Новый год. Натруженные руки, добрые улыбки и несгибаемые характеры - учимся быть мудрыми у героев репортажа "Уралинформбюро".