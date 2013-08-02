Живущие на трупе.

Биологи из университета в Нью-Йорке облегчили работу полицейских и криминалистов, создав новую методику определения давности смерти, сообщают федеральные СМИ.

В основе открытия – изучение особых бактерий, которые размножаются на трупе человека. Каждый час после смерти их набор меняется - детальное знание этих процессов позволяет с точностью до часа установить время кончины. Однако если человек умер недели и месяцы назад, точность метода снижается до 1-2 дней, передает "Уралинформбюро".