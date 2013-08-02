Определить время смерти помогут микробыСегодня в 11:29
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Живущие на трупе.
Биологи из университета в Нью-Йорке облегчили работу полицейских и криминалистов, создав новую методику определения давности смерти, сообщают федеральные СМИ.
В основе открытия – изучение особых бактерий, которые размножаются на трупе человека. Каждый час после смерти их набор меняется - детальное знание этих процессов позволяет с точностью до часа установить время кончины. Однако если человек умер недели и месяцы назад, точность метода снижается до 1-2 дней, передает "Уралинформбюро".
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